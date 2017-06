Yanina Latorre se quebró al aire: "Que hablen los protagonistas"

Es el tema del día en lo que respecta al mundo del espectáculo. Todo nace en una noticia que publica el periodista Topo Rizzo donde le adjudica a Diego Latorre y a Natacha Jaitt un supuesto chat caliente que habría derivado en un posterior encuentro.



Sin embargo, desde el entorno del periodista de Fox Sports le confirmaron a este portal que Latorre demandará a Rizzo porque "está todo armado", aseguraron fuentes consultadas por este medio.





Yanina Latorre le dijo a este medio que no iba a hablar públicamente, aunque este mediodía en "Los Ángeles de la mañana" amplió sus sensaciones: "Yo sé que tengo una personalidad complicada, pero hablo cuando hago algo o digo algo, así que que hablen los protagonistas...".





"Yo sé que soy muy mediática con mi relación con Diego y me hago cargo, pero esto es algún tipo de daño hacia mí, seguramente alguien me está cobrando algo, un beso...", detalló la panelista del Trece.





Y cerró: "No me busquen porque no voy a hablar, yo hablo cuando hago algo y si yo hubiera sido la infiel, pero en esta no tengo nada que ver, así que hablen los protagonistas".





El video: