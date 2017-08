Yanina Latorre reveló qué famoso la vuelve loca

La panelista Yanina Latorre estuvo en el programa televisivo Este es el show y se animó a responder todas las preguntas de un ping pong muy picante. "¿A quién le darías del medio?", fue una de las inquietudes que le planteó José María Listorti. "Le daría a Lanata, me matan su mirada y su tono de voz. Yo me habría enamorado de él si lo hubiera conocido antes. Lo admiro, debe ser un tipo bellísimo en todo sentido y me parece que disfruta mucho de la vida", sorprendió la panelista de LAM con su respuesta. Y remarcó: "La mirada de Lanata me puede, se me cae la bombacha".





"¿Un cuerno a Diego con quién sería? Con Lanata y a él (por Diego) le re dolería porque es inteligente. ¡Tiene un olorcito cuando lo abrazás!", se derritió la rubia. "¿Y ésto lo sabe Lanata?", quiso saber el conductor. "Creo que alguna vez le habré dicho que me calienta", reveló Yanina.





"¿Dijiste que te calienta?", repreguntó Paula Chaves. "Eso es lo que vos no entendés, yo puedo estar casada y calentarme con otro", aseguró la participante del Bailando.





Finalmente, entregó otra confesión: "Ricardo Darín me encanta, estuve enamorada años de él. Me debo haber tocado pensando en Darín".





Fuente: El trece TV