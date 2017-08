Yanina Latorre: "No soy Pampita"

Yanina Latorre habló de la entrevista que hizo su marido en Intrusos, y en medio de su descargose le escapó un palito para Pampita.





La panelista de Los ángeles de la mañana juraba estar "harta" y que no entendía el "ensañamiento" de Jaitt con ella, cuando de repente mencionó a la jurado del Bailando. ¿Se le escapó?





"Si yo me acuesto con vos que sos casado, ¿qué carajo tiene que ver tu mujer? No agredí a nadie, yo me enojé con nadie, no agredí a nadie. Yo soy como esas, viste, Pampita que putea a los noteros, se la agarra, no fajé a nadie, nada", sentenció, en una clara referencia al escándalo por la supuesta infidelidad del actor chileno Benjamín Vicuña con María Eugenia Suárez.





Latorre además dijo que la exmucama que dijo haberse acostado con el relator de fútbol "va a tener un problema muy grande" y habló que detrás de las acusaciones hay extorsión y chantaje por búsqueda de dinero.





"Estoy harta, no doy más. No entiendo el ensañamiento. Yo soy la víctima y como pareja estamos siendo víctimas de ella. Somos una familia y una pareja. Nunca hablamos de separarnos. Hay una enfermedad muy grande de toda la sociedad. Es muy enfermo, ahora se siguen sumando. La ex empleada es otra que va a tener un problema grande. En mi casa hay más de una empleada, están mis hijos. Quiere plata, quiere plata. Es chantaje, comportamiento extorsivo. Ahora cualquiera se acostó con cualquiera", afirmó.





Sobre el supuesto pago que recibió Jaitt para firmar el acuerdo de confidencialidad con Latorre, la panelista dijo que de ser verdad, la plata no salió de su casa.





"Yo manejo las finanzas. Si le dieron plata no es de mi plata ni de Diego", sostuvo. "Estamos enojados, déjense de joderme las pelotas", agregó.