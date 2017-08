Toda vez que le preguntan sobre las idas y vueltas entre El Polaco y Silvina Luna, Ximena Capristo responde en forma directa. Ante las versiones que dan cuenta de un nuevo acercamiento entre la actriz y el cantante, La Negra dijo: "Si ellos se reconciliaron, cosa que no sé porque no hablé en todo el fin de semana con Silvi, me parece fantástico y ojalá sean súper felices. Esperemos que él no se mande ninguna".

"No tengo nada en contra del Polaco. Desde el lado de amiga de Silvina, tengo que decir que no la vi bien a ella. La vi sufrir, la vi llorar porque se pelearon mal", recordó Capristo en Este es el show.

Finalmente, reconoció: "No tengo muchas ganas de que vuelva con El Polaco porque no quiero que sufra. Esperemos que no, pero te apuesto que él se va a mandar alguna".





Fuente: El Trece TV