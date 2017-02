Wanda Nara presentó a un nuevo integrante de la familia.





Se trata de Junior, un perro chihuahua que le hará compañía a Coco, el weimaraner que adquirieron en septiembre del año pasado.





Como hicieron con él, Junior ya tiene cuenta de Instagram y en una de las fotos apareció junto a la pequeña Francesca, que lo alza y abrazada con mucho amor. "My first day at Home #happy #JuniorIcardi 13.02.2017", escribió Wanda con una foto en primer plano del pichicho.





Embed ❤️ Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 1:33 PST Embed Welcome at Home @junioricardi #happy #JuniorIcardi Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 11:13 PST Embed Mirando RM-NAP @junioricardi Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 1:01 PST



Al parecer el perro fue el regalo especial que el jugador le hizo a su mujer para San Valentín, y lo entregó envuelto en hermosas rosas rojas.