Volvieron a internar al cantante Sebastián

Sebastián iba a trasladarse a su casa para continuar con su recuperación, pero sin embargo, el cantante debió ser internado nuevamente en el Sanatorio Allende, según informó Cadena 3.



"Ha regresado a la habitación. Pensábamos y era el deseo de todos, incluso el de la familia, de poder instaurar una internación domiciliaria, pero no ha sido posible. Tiene un cuadro complicado general. Lo que más se acentúa es la insuficiencia respiratoria", explicó, Mario Zorbera, el Director del nosocomio.



El médico indicó que "El Monstruo" está "sedado y con oxígeno" y aclaró que "es la evolución natural de un cuadro que arrastra hace dos años".



"En esto último no es un solo órgano comprometido, sino que es un cuadro de complicación general. Por ahora no puede ir a su casa. Está con medicación, tratando de ir solucionando las complicaciones. Es un día a día", sostuvo.



Daniel Humberto Reyna, conocido popularmente como "Sebastián", ingresó con un cuadro de abdomen agudo, de origen infeccioso, a mediados de enero, y desde entonces permaneció internado en el centro de salud.