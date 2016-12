Viviana Saccone, diosa a los 48 y muy enamorada de su novio de 24

Dicen que el amor le sienta bien pese a los prejuicios ajenos (y personales) que Viviana Saccone (48) tuvo que atravesar para vivir a pleno su romance con con el joven actor Santiago García Rosa de 24 años. Y ese bienestar se refleja en su imborrable sonrisa.





Más enamorada que nunca de Santiago, a quien conoció en 2012 cuando compartía escenario en la obra La Cabra, protagonizada por Julio Chávez, la actriz habló de su presente y cómo se siente a los 48 años.





"¿Si me costó despojarme de los prejuicios para salir con alguien menor que usted? Sí, por supuesto y me daba mucho miedo más allá de que siempre me consideré una mujer súper abierta y nunca me interesó lo que hiciera el otro con su vida. Me encanta que la gente sea feliz haciendo lo que quiere y cuando me tocó a mí esta situación, me di cuenta que tenía cierta zona de prejuicio. Y tenía dos caminos, quedarme con lo cómodo y prolijo para que nadie tenga nada que decir o dar el paso y que no me importe nada. Y finalmente di el paso y estoy agradecida de haberlo hecho. Pero al principio lo saqué volando. Pensaba: "¡Este pibe está loco!". Hasta que un día me pregunté a mi misma: ¿Por qué no?", declaró Viviana en diálogo con la revista Caras, donde realizó una producción súper sexy y lució su lomazo.





Luego, no escatimó en halagos para su pareja, con quien sale desde hace 3 años: "Me encontré con alguien diferente, alguien que tiene una cabeza distinta. Es un vínculo diferente a los que había tenido antes, nada se le parece.Y todas las situaciones que temía sobre tener una relación con alguien más joven, jamás aparecieron. Santiago es un compañero impresionante, al cien por cien. Hiper caballero y con todas las actitudes que han perdido muchos hombres bastante más grandes. Nunca conocí una persona igual. Nos elegimos constantemente y desde un lugar de libertad en la pareja donde ninguna estupidez tiene lugar. Entre nosotros no hay celos y generamos un vínculo que no encontré en nadie hasta ahora. Muchas veces me sentí sola estando acompañada, en parejas anteriores, y con él todo funciona perfecto. Eso es lo que hace que nos elijamos cada día. Los dos nos hacemos la vida más linda y mientras así sea funcionará y seguiremos. Es tan lindo lo que tenemos que creo que si alguna vez dejamos de estar juntos seguiremos siendo amigos toda la vida", expresó.





"No me sentí juzgada ante la mirada ajena cuando salió a la luz la relación, porque nunca me enganché a mirar nada; a la gente le encanta hablar sin saber. Lo mejor que puedo hacer es dejarlos hablar. Elegí no mirar la televisión y si algo me llevaba, entre los dos preferimos tomarlo con humor. Creo que nosotros, como sociedad, todavía somos prejuciosos, mucho menos, pero sí. El estar hablando de mi novio, que es más joven, habla de eso. Si no sería lo más normal del mundo. Decir que me gustan los hombres jóvenes sale de la mediocridad del que le gusta hablar. A mí me pasó algo con Santiago particular pero no es que voy a hacer un casting con chicos de 30 para abajo", agregó.





Por último, Saccone dio detalles de en qué momento la encuentran los 48: "Feliz y agradecida con la vida que tengo. Me siento muy bien. La edad no me genera nada, me siento igual que hace diez años atrás y no hay algo que cambie. Me doy cuenta que los 50 serán igual que los 40, que los 30, depende cómo te sientas. Y yo me siento bien. Quiero llegar a los 90 atándome los cordones de las zapatillas yo sola y trabajo para eso", cerró. ¡Un amor sin edad!