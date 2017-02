Jennifer Ruiz Díaz encendió la mecha: trató a Virginia Gallardo de no estar en forma y además mostró su entusiasmo de formar parte del certamen más importante del país.Hay que recordar que circuló un "falso video" de la modelo, supuestamente grabada "a escondidas" en un teatro y mucho la confundieron con la verdadera Virginia."Gallardo es una mujer con mucho talento, pero para nada me parece tener un cuerpo armonioso como el mío, ya que me parece pasada de peso y edad, y eso se distingue en el video. Me dijeron que tengo mucho parecido con Virginia, y que el video recorrió todo Argentina, me mencionaron también el tema del Bailando, que habría muchas posibilidades de participar", arremetió Jennifer."Cuando me doy cuenta de que la persona se hace cargo con orgullo y que acto seguido da una nota en la cual dice que somos parecidas pero yo soy más gorda y que sería un placer para ella entrar al Bailando, ya está, caen todas las fichas. Si algo así me hubiera sucedido a mí, lejos de sentirme orgullosa me hubiera enojado con mis compañeros, porque sería una falta de respeto. Si fuera esa persona estaría poniendo el grito en el cielo y tomando medidas, y lo dice alguien a quien le encanta mostrar, pero una cosa es en un contexto laboral y otra en otra situación. Se encargó de dar notas agrediendo innecesariamente. Ya no solo me ligo el escándalo, y entiendo que haga notas para desmentir que sea yo, pero la agresión porque sí no la comparto ni la entiendo, porque no la conozco y no hice nada para que esta situación se genere", finalizó Virchu.