Virginia Gallardo lloró al negar un rumor sobre su relación con Ricardo Fort

En épocas donde Ricardo Fort vuelve a ser noticia por distintas circunstancias que protagonizan las personas que eran parte de su entorno, Virginia Gallardo pasó por Infama para recordar al chocolatero, pero se quebró al habar de ciertos rumores que, según ella, no son ciertos: por ejemplo, que el mediático la obligó a pasar por el quirófano.





Ni siquiera él me mandó a operar. ¡Basta! Estoy cansada, y sin ofender, que cuenten como algo verídico 'porque Ricardo la mandó a operar'. No me mandó a operar, él estuvo en contra y fue algo que yo hice sola, que me hice cargo, de una Virginia adolescente e inconsciente y por eso terminé con cualquier médico", arrancó a contar Virginia.





Luego, se mostró sensible cuando le preguntaron sobre quienes dicen que la vedette se habría aprovechado de Fort: "Les puedo decir el auto que tengo con documentos a mi nombre, trabajo hace 10 años y me van a ver en teatro, tele. Mi trabajo está a la vista, así que el que diga que yo no hago algo... Con el tiempo se pudo demostrar, no hubo contrato, ni plata de por medio, tuve sus tarjetas como la tuvieron todas, pero la única compra que tuve fueron unos remedios que compré porque yo estuve en sus primeras operaciones. No hay un gasto que se pueda demostrar y lo ha dicho él en su momento", se defendió.





"Lamentablemente, a veces estar al lado de él te ensuciaba porque decían 'está por interés'. Que piensen lo que quieran, sino yo no me haría cargo de una relación que fue pública. Yo duermo muy tranquila, lo recuerdo con mucho cariño y después de mucho tiempo puedo hablar sin llorar", reveló.





"Esto lo traté en terapia. Ricardo fue un gran paso en mi vida y no puedo renegar. Estuve donde quise estar y nadie me obligó. Entiendo que la gente te puede juzgar, pero no tengo que dar explicaciones sobre lo que hice en mi vida", finalizó Virginia Gallardo.