Vin Diesel pidió disculpas tras acosar a una periodista en una entrevista

"Como todos sabéis, intento que mis entrevistas sean divertidas, especialmente cuando estoy hablando de Xander Zone. Pero si he ofendido a alguien, dejad que pida perdón porque esa nunca fue mi intención". Así se ha disculpado Vin Diesel en su perfil de Facebook después de que fuera acusado de acosar a la periodista brasileña Carol Moreira durante una entrevista, que interrumpió varias veces para hacer notar que le parecía muy guapa.





El actor, que se encuentra promocionando la película XXX: The Return of Xander Cage, le dijo a Moreira que era muy guapa: "Dios, eres muy guapa. ¿Me equivoco? Es muy guapa". Ella intentaba continuar con el guion de las preguntas de la entrevista, pero el intérprete insistió: "Salgamos de aquí, vámonos a almorzar", le dijo.





"Por Dios, la amo, mírenla qué guapa es", continuó el actor de 49 años, "soy igual que tú porque te amo. Dios, chicos, miradla qué hermosa es". Mientras la periodista trataba de que Diesel dijera una frase en portugués, él seguía hablando de su belleza: "No puedo hacer esta entrevista. ¿Nadie piensa como yo? Mírenla. Es increíblemente guapa. No puedo hacer la entrevista porque está...", y entonces el actor caminó de rodillas hasta donde estaba la braliseña. Y volvió: "¿Cuándo se convirtió ella en la mujer más bella de Brasil?.





Tras varios minutos de acoso verbal, la periodista puso fin a la entrevista y se marchó. Ella misma ha reconocido en su canal de YouTube que se sintió incómoda y ofendida: "Interrumpió la entrevista tres veces. No sabía qué hacer. Me reía todo el rato. Es un poco delicado. Me ha decepcionado, estaba muy ilusionada con la entrevista, preparé muchas preguntas y no conseguí hacérselas porque me interrumpía todo el rato para hablar de mi belleza", dijo en el vídeo que publicó en su canal y que ya ha alcanzado más de cuatro millones de visitas.