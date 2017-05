Se filtró un video muestra cómo fue el enfrentamiento entre Oriana Junco y su amiga en una conocida confitería de Recoleta. el episodio hizo intervenir a la policía, por lo que hubo un enfrentamiento entre Junco y los efectivos.





"Decile a ella, ella empezó la historia. Soy amigo de la casa desde hace 25 años ¿Me vas a denunciar vos?", se escucha que dice Junco en la filmación, a lo que Adriana Acosta contesta: "No, no, no. Ella es la agresiva".





En tanto, Acosta habló con el sitio C5N y expuso su visión de lo sucedido. "Yo tengo una amistad de años con ella y ese día estabamos divinas compartiendo y me dijo de salir a tomar algo. Estábamos en Babieca y me dio un cachetazo que me hizo volar de la silla, aunque no hice la denuncia ni pienso hacerla".





Mirá el video.