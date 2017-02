Versionó Yesterday

Embed En los ratos libre... sentimos pasión! @salomarcantautor @naylafotografia Un vídeo publicado por Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 3:40 PST



Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una versión de "Yesterday", el clásico de The Beatles.La morocha, que está haciendo temporada en Mar del Plata, despunta una de sus pasiones, ocultas para muchos, en sus ratos libres.Junto a Salomar, el productor musical de la obra, la bailarina se animó a versionar "Yesterday", la obra maestra compuesta por Sir Paul McCartney en 1965.Días atrás, Silvina hizo un mini cover de "Somos el mundo", la versión en castellano de "We are the world", la icónica canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985."Amo bailar, amo cantar!!! Post función, cantando con el productor musical! Salooooo sos lo más @salomarcantautor", escribió junto al clip.