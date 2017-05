Ventura ahora dice que quiere dejar APTRA

El periodista Luis Ventura, titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), anuncio, en medio de una fuerte controversia por el anuncio de las nuevas nominaciones de los Premios Martín Fierro, que cumplirá su mandato de cuatro años en la entidad y piensa retirarse.



"Hago mis cuatro años de APTRA, me voy a mi casa y sigo participando como socio porque me parece que hay que darle lugar a otras camadas de periodistas y colegas, que son muy inteligentes", anunció el panelista de Infama.



Respecto de las presiones que se reciben por los Martín Fierro, Ventura reconoció que recibe presiones, "llamadas antes y después de las votaciones. Gente que insiste y que cree que lo que hace es el mejor producto de todos. Gente que te sugiere y que te endulza el oído".



"Se ofrece dinero, favores y hasta trabajo", lanzó y agregó sobre cómo se puede controlar ese en todos los miembros de la entidad. "Yo soy periodista, no vigilante ni juez", expresó, y añadió que él quiere terminar su gestión dejando una "imagen saludable de APTRA y de los Martín Fierro".



El martes Jorge Rial, conductor de "intrusos" y ex amigo de Ventura, se burlo de APTRA, calificó de "joda" la nominación de su programa en la categoría Magazine, pero dejo supeditada a la renuncia a la terna a una decisión de su equipo de producción y de los panelistas.



"Les quiero contar algo, están dando las ternas de los Martín Fierro y los felicito a ustedes que hacen este programa porque están ternados. Está ternado Intrusos como Mejor Magazine. Voy a decir algo públicamente, lamentablemente no puedo renunciar a la terna porque es al programa, son ustedes, es la producción. Salvo que ustedes también quieran y entonces renunciamos", dijo ayer Rial, pero sus panelistas decidieron que el ciclo siga nominado.