Vanina Escudero y su cumpleaños: "Lo festejé en familia"

El miércoles 25 de octubre, Vanina Escudero celebró sus primeros y jóvenes 36 años y fue rodeada por familiares, amigos, su esposo Waldo Navia y su hermana Silvina Escudero , además de sus dos hijos, Benicio y Joaquina.





La rubia dijo sobre el festejo que llevó adelante la bella Vanina. "El martes a la noche, fuimos con mi familia a comer a un lugar re lindo. Fui con los chicos, Silvina fue con su novio y vino toda la familia".





"Álvaro llegó después de laburar. La pasamos re bien. Ayer, me despertaron Álvaro y mis hijos con la torta. Este año lo estoy pasando muy en familia y va a seguir así. Ayer laburé y a la noche vino la familia. No creo que haga fiesta, no la organicé todavía", amplió Vanina.





Vale recordar que la bailarina conduce el ciclo radial "Show Attack" por radio Uno y sigue día a día el proceso de la escuela de danzas que tiene junto a su hermana Silvina.