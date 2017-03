Una madre sexy

La actriz participó de una producción fotográfica y reveló: "Ahora que ya tengo a mi niña en brazos, mi tiempo con ella vale oro. Así que no hago rutinas tan largas. De todas maneras, empecé con unas clases de spinning y pilates, que en una hora tiene todo lo que necesito: aeróbico y musculación liviana, hasta volver a mi peso. También empecé con rutinas de aparatología en mi centro de estética para moldear y ayudar a que el abdomen vuelva a su lugar (queda un poco rebelde después del embarazo). No hay que estresarse, todo vuelve con el tiempo y es un momento tan especial que todo lo demás queda en segundo plano. Yo aprovecho la mayoría de mi tiempo para estar con mi bebita que me necesita".