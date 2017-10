Una entrevista para el infarto: Pampita y Nicole, juntas

Los milagros ocurren y el encuentro que este martes protagonizaron Nicole Neumann y Pampita es prueba de ello.

Las modelos, que hacían gala de un enfrentamiento histórico acaban de terminar con una de las guerras más frías y despiadadas en la historia del mundo de la moda local. Por supuesto, uno de los temas excluyentes entre las chicas, fue el origen del apodo de "la muqui" con el que bautizaron a la morocha en sus comienzos como top model.

"Nunca nos conocimos, nunca charlamos como para decir 'me cae bien o no'", arrancó Pampita para aclarar que no "odia" a Nicole.

"Cuando quedaste embarazada de Bianca estábamos en el mismo barrio y yo me quise acercar para dejarte una notita por cualquier cosa que necesitaras", reveló la rubia y agregó: "Te quería poner que no tengo nada en contra tuyo".

Sin embargo, Nicole contó que la nota nunca llegó porque no supo la dirección exacta del domicilio de Carolina.

Más tarde, hablaron de los roces en las pasarelas: "Existieron los codazos. Ibas al perchero y tu vestido había desaparecido. Era tremendo y sobre todo los de Giordano. Pasaban todas en la foto y era a ver quién le agarraba la mano a Roberto", contó Pampita.

"Nos armaron este enfrentamiento por el morbo. Aparte las dos tenemos carácter fuerte", explicó la ex de Benjamín Vicuña: "Había una cosa más de back, a ver quién salía primero, pero ni siquiera compartíamos el mismo grupo".

Luego, Pampita recordó que Nicole no había querido compartir una tapa con ella, pero la blonda desmintió la versión: "Estaba maquillada y me dijeron que Nicole no quería hacer la tapa. Me fui llorando", disparó la jueza de ShowMatch. "Te lo juro por mi vida que no existió lo de la tapa", contestó la ex de Cubero.

Finalmente, Robertito Funes Ugarte le preguntó a Pampita si conocía la identidad de la colega que la había bautizado como "muqui". "Me quedó la intriga. Para mí fue Julieta Prandi". Pero Nicole lo terminó desmintiendo. "Nooo, ella tiene re buena onda con vos", le aseguró la conductora.

