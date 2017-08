Un periodista fue más por más e mandó al frente a Wanda Nara

Ángel de Brito contó algo que quiso hacer Wanda Nara y que tiene que ver con Susana Giménez y se armó un tremendo escándalo en las redes.





Muy enojada estaba la rubia luego de un escrache público que hizo el periodista, la esposa de Mauro Icardi escribió varios mensajes en su cuenta de la red social Twitter para responderle al De Brito, quien había dicho que Wanda "cartoneó carteras" en una marca reconocida mundialmente.





El jurado del Bailando 2017 publicó en su cuenta de Twitter un mensaje privado que le enviaron presuntamente desde Milán, Italia, que hablaba de Wanda y su supuesta ida al local de Gucci para dialogar con el gerente con tal de que le presten carteras y zapatos para un programa especial que hará el mes que viene con la diva de Telefe.





Wanda, a pesar de vivir del otro lado del Atlántico, estuvo atenta y le respondió a De Brito con una serie de mensajes en la misma red social. Desmintió rotundamente el mensaje y le llamó la atención el idioma en el que escribe esta persona. Como prueba, utilizó una carta que le enviaron de la reconocida marca en italiano.





En diálogo con el portal porteño PrimiciasYa.com, Ángel aseguró que la información que dio es verdad: "Cero drama con ella, pero se equivoca en algo. No es un anónimo el que me manda el mensaje".





Y agregó: "No tengo problemas con ella, cada tanto le gusta un poquito de quilombo. Cuando necesita martirizar a Maxi López (su ex) me escribe y me cuenta. Ahora con las redes usa a los hijos con videos, que es más práctico".