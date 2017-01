Durante su viaje a Costa Rica por primera vez, las hermanas Kardashian no pararon de trabajar. Además de grabar su reality Keeping up with the Kardashians, se sacaron una serie de fotografías en producciones muy sexies.





Una de las que más se lució fue Kim, que dejó a todos boquiabiertos con su cuerpazo a los 36 años. Más allá de que se mantuvo offline durante 3 meses, comprobó que siguió paso a paso de su dieta Atkins.





Fuente: FTV