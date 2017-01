Un fracaso de verano

Las cosas no marchan bien para Marian Farjat y su obra infantil "Había una vez..." en La Feliz, ya que si bien en su debut tuvo la sala llena, cuando tuvo que empezar a vender entradas la situación cambió.



Por falta de público (menos de 15 personas), debió suspender las funciones del 30 de diciembre y el 2 de enero.



Este miércoles no llegó a 25 localidades pagas, y este miércoles se informó al elenco que se levantaría también la función del día.



Una verdadera lástima, porque se trata de una producción ambiciosa con 22 artistas en escena, pero no logra llamar la atención de los veraneantes.