Trump se llevará a una concursante de su reality como funcionaria

Omarosa Manigault, una de las concursantes más memorables de la primera temporada de "The Apprentice" trabajará para el presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca, de acuerdo con dos personas informadas sobre la decisión.



Se espera que su trabajo se enfoque en participación pública.



Manigault fue una de las simpatizantes más prominentes de Trump durante la campaña y ha trabajado en su equipo de transición. Sus elogios efusivos para Trump han generado algunas críticas.



"Cada crítico, cada detractor tendrá que inclinarse ante el presidente Trump", dijo en una entrevista para un documental de la serie "Frontline" de PBS sobre la campaña presidencial. "Es la mayor venganza, convertirse en el hombre más poderoso del universo".



Manigault, quien prefiere usar sólo su primer nombre, sobrevivió nueve semanas de "The Apprentice" ("El aprendiz") antes de que Trump le dijera su famoso "estás despedida". Fue retratada como una concursante ambiciosa durante esa primera temporada y regresó a otras, también ha participado en otros realities.



Manigault dijo que se ha mantenido cerca de Trump a lo largo de los años y fue la directora de enlace con la comunidad afroestadounidense durante la campaña del republicano.



El mes pasado llevó a las leyendas de la NFL Ray Lewis y Jim Brown a una junta en la Trump Tower con el presidente electo. Tras esto Lewis publicó una fotografía de él y Manigault en su página de Facebook con el siguiente pie de foto: "Gran junta con Omarosa y el equipo ... muy impresionante y apasionado".



Esta será la segunda temporada de Manigault en la Casa Blanca. Trabajó en la oficina del vicepresidente electo Al Gore durante el gobierno de Clinton.



El equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a las preguntas sobre el papel que tendrá Manigault. Las personas cercanas a la decisión insistieron en mantenerse en anonimato pues no estaban autorizados para hacer declaraciones sobre el proceso de contratación.



Manigault anticipó su posible trabajo con el presidente en la cobertura de la víspera de Año Nuevo en Fox, de acuerdo con reportes, cuando dijo que su nombramiento sería "enorme".