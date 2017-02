Ya pasó poco más de una semana desde que Andrés Nara decidió ponerle un punto final a su historia de amor con Cari Nara. Y ante el dolor por la ruptura, la cantante tomó una decisión: volver a acercarse a una iglesia evangélica, desde donde dialogó con Infama y habló del nuevo nombre en el que está pensando para relanzar su carrera.





"Estoy mejorando, tratando de poner la mejor energía y ponerme positiva, que cuesta cuando pasan estas cosas así, de golpe", afirmó Cari, quien señaló que se acercó a la iglesia que antes frecuentaba porque "la fe me ayudó a salir de muchas situaciones".





"Ellas son las personas a las que yo llamo y no importa el horario, no importa lo que esté pasando, están. Lo llamé al pastor y le dije lo que estaba pasando, que me sentía devastada. Y me dijo que me fortaleciera en el espíritu", agregó Cari.





En tanto, respecto de su relación con Andrés Nara, admitió que no pude ni mencionarlo porque, de lo contrario, tendrá problemas legales. "Ya no lo puedo nombrar a Andrés ni a nadie de su entorno. Y me dijo que cada vez que lo haga, voy a recibir una carta documento", explicó.





En tanto, respecto del nuevo nombre con el que piensa continuar su carrera, reveló cuál sería la opción que más le gusta: "Estábamos primero con un 'Cari Noe', pero la verdad es que no me convenció. Así que puede ser un 'Cariná', con un acento... Quiero cambiar, pero que no sea tan distinto".