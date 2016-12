"Hola Thalía , soy Tomasito. El 8 de marzo gané tu concurso, en un local de Nueva York. El premio era pasar la tarde con vos y me tuve que volver antes".





Así comienza el relato de Tomasito Süller en el video enviado al portal PrimiciasYa, para que lo escuche la cantante mexicana.





"La fecha de la entrega del premio nunca se pudo dar, no tuve la posibilidad de acceder al premio. Así que ahora que venís a la Argentina espero llevarme el regalo sea el que gané en Nueva York ahora que juego de local", agrega.





Y cierra: "Espero que te llegue mi video y voy a estar muy ansioso y contento si se llegara a aceptar de darme el premio que gané. Un beso, gracias y bienvenida a la Argentina".





Además, en charla con este portal, el "hijo" de Guido Süller detalló: "Era un voucher de compra de 500 dólares, pero ella me acompañaba. Eso no pasó, yo me volví antes. Ella es de sus fans y yo lo soy más que cualquiera. No quiero decepcionarme, tendré paciencia".





Tomás espera tener suerte con la llegada de Thalía al país. ¿Logrará su cometido? Este es el video del concurso que luego ganaría el mediático.