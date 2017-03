TomÃ¡s Fonzi le propuso 2 veces casamiento a su pareja... Â¡y ella lo rechazÃ³!

Está en su mejor momento personal. Tras una exitosa temporada en Carlos Paz con Abracadabra, Tomás Fonzi (35) disfruta de casi una década de amor con su novia Leticia Lombardi, con quien tiene a sus hijos Violeta (6) y Teo (1). pero a la hora de hablar de los planes de casamiento, el actor sorprendió con sus declaraciones.





"Estuvimos a punto dos veces en los últimos dos años. Se lo propuse por primera vez cuando estaba embarazada de Teo y la propuesta fue con todo. Me arrodillé, le puse el anillo y le caí con el turno en el registro civil", declaró Tomás en diálogo con la revista Pronto.





"Ella estaba cerca de parir, encima nos mudamos y se iba a complicar todo. Después la segunda vez que saqué turno fue antes de venirnos a Carlos Paz. El tema es que te los dan para dentro de dos meses, justo la fecha que nos tocaba era el 19 de diciembre pero viajábamos el 20 para acá e iba a ser imposible. Iba a ser mucho estrés y lo suspendimos", continuó.





Además, dejó en claro sus fuertes deseos de unirse civilmente con su gran amor pero que no pudo por una serie de factores vinculados a sus responsabilidades laborales: "Ella sabe que me quiero casar con ella y el chiquito ya estaba crecido así que no podía decirme que no. La primera vez que le propuse casarnos, Leticia me dijo que no porque se nos pegaba con la mudanza y otros planes, estábamos estresados y queríamos disfrutarlo".





Sin embargo, avaló la famosa frase que dice que "la tercera es la vencida": "Yo creo que sí. Quizás sea ahora después de la temporada. Tengo ganas de firmar. A ver, no existe unión más duradera y para siempre que los hijos. El resto es un trámite y nos viene bien para las cuestiones legales. Por supuesto que hay algo que tiene ver con lo romántico y la consagración de la pareja".





Por último, Fonzi reconoció que la pareja debió sortear etapas complicadas: "Ahora en abril con Leti vamos a cumplir diez años de convivencia. Nos conocemos de hace más todavía. ¿Si nos conocemos del barrio? No. Yo soy de Zona Sur y ella de Barrio Norte. Nos conocimos en el boliche Club 69, en 2002. Fuimos y vinimos muchas veces y hace diez años estamos fijos y firmes. Claro que en este tiempo hubo crisis y son necesarias... sin crisis uno no crece. Nuestro desafío es crecer juntos y por suerte estamos bien", cerró, feliz.