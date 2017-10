Tito Speranza se hizo conocido en los medios gracias a ser uno de los custodios de Ricardo Fort y ganar simpatía en el público debido a su presencia en el "Bailando por un sueño", cuidando al empresario chocolatero.



En los últimos días, el carismático preparador físico manifestó que desea ser padre a los 44 años junto a su pareja, de la misma edad, Marcela Villagra, pero por el momento sus intentos quedaron truncos.



Este medio se comunicó con Tito y nos contó cómo vive este tema sensible. "Lo único que le dije es que Marcela no quedó embarazada y no va a llegar ningún hijo. Pasaron los años, se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Estaba todo bien, pero no quedó embarazada. El de arriba está decidiendo que no", comentó.

"No me puse mal por la pregunta, quizá me sensibilizo con el tema. Adoptar en Argentina no es tan fácil. En su momento, no nos lo planteamos, porque queríamos ir por vía natural".

Para completar, dejó en claro: "Alquilar un vientre es inalcanzable económicamente. Si tuviéramos el dinero, de mi parte, alquilaría un vientre. Pero acá esto no está bien visto y tampoco está legislado de manera clara. Si tuviéramos las condiciones, me importa poco lo que pueda pensar la gente".