la Once Diez, Entrevistada por Tini Stoessel habló de su relación con su novio, Pepe Barroso y de sus planes a futuro: "Sueño con un futuro juntos, una familia, hijos, sino no me pondría de novia, quizás lo ven aburrido, pero para mí eso es lo lógico".





Luego, aseguró que piensa en casarse y tener hijos: "Sí, claro que sí, nosotros soñamos un futuro juntos, pero no hay fecha ni plan para ahora".





Y agregó: "Nos llevamos increíble, tenemos una relación súper sana, de confianza, de respeto, nos divertimos mucho, se lleva bien con mis amigos, con mi familia y viceversa", afirmó en la entrevista.





Luego, se refirió a su actual imagen de femme fatale: "A mí me gusta jugar con la moda". "Yo uso lo que me gusta y me hace sentir cómoda, siempre en la medida en que esté cuidada y yo me sienta bien, esa es la clave", sostuvo en Agarrate Catalina.