Tinelli regresó de urgencia por los masivos despidos en Ideas

Una postal perfecta de la desolación y el silencio: este jueves en Ideas del Sur apenas quedaba la telefonista, angustiada.



Tras los despidos de 27 trabajadores de máxima confianza de Marcelo Tinelli, se profundizan las especulaciones y hasta el miedo a hablar: "Estamos bajo presión emotiva. No nos conviene decir una palabra", dijo uno de los despedidos.



La negativa a declarar fue constante. "A algunos nos llamaron desde Recursos Humanos de manera individual y nos avisaron. No queremos dar más detalle. Por favor, no insistan", pidió otro ex empleado. Tampoco hubo respuesta de Marcelo Tinelli, quien regresaba a Buenos Aires de sus vacaciones en el exterior, ni de sus productores ejecutivos Federico Hoppe y Pablo "Chato" Prada.



Anteayer el grupo Indalo, dueño de Ideas del Sur, había enviado 27 cartas documento a empleados de la productora para informar la desvinculación. Tinelli se encargó de llamar a cada despedido en señal de apoyo, según contaron los damnificados.



Entre los rumores que circulan, suena la posibilidad de que Tinelli conforme una mini-empresa con los despedidos, una suerte de productora pequeña como en sus inicios. Entre los echados figuran personas de su entorno como María Calatayud, jefa de prensa, el productor Marcelo "Bala" Valencia; Luis Barros, editor histórico; Miguel Ángel "Chiqui" Rubio; Delfina Beccar Varela, también de prensa y comunicación; y Sol Calabró, ex pareja de Tinelli, entre otros. Alejandro Ripoll, histórico director de ShowMatch, aclaró que no se encuentra en la lista de despedidos, como circuló desde el comienzo. En las últimas horas, el Gerente Comercial de Ideas, Claudio Salomone, mano derecha del conductor, tomó la decisión de renunciar en solidaridad con sus compañeros.



Tinelli se limitó a "retuitear" palabras del guionista de Ideas del Sur Pablo Semmartin sobre "amigos despedidos": "No dudo que todos están buscando una solución".



Jorge Rial informó en Intrusos (América) el inicio de posibles acciones legales desde Ideas del Sur a uno de sus socios, Tinelli. "Se abre una causa penal. Ellos dicen: 'Tenemos la sospecha de que las obras del verano se bancaron con plata de Ideas del Sur, es por eso que se le iniciarían acciones legales a Tinelli'", explicó.



La fecha de debut de ShowMatch 2017 es, según la promesa en cámara de Tinelli durante la final del Bailando 2016, 15 de mayo. La continuidad y el cómo es una gran incógnita.



La pelea Tinelli-Cristóbal habría comenzado a finales del 2015, cuando López y su socio Fabián De Sousa rechazaron el presupuesto que Tinelli reclamó para el 2016. En aquel momento, además, le adeudaban varias cuotas de la compra de Ideas, y -según Télam-, se adeudaba hasta parte del salario del conductor. Tinelli habría intentado encontrar un comprador para su productora y también rescindir el contrato con Indalo, pero no lo logró. Todo empeoró cuando este año López (muy cercano a Cristina Kirchner) fue denunciado por la AFIP y se presentaron otras causas por corrupción que derivaron en que al empresario se le inmovilizara el dinero de sus cuentas.



A fines de 2013, Cristóbal López había cerrado la compra de la productora. Tinelli ya le había vendido el 51%, y el Grupo Clarín se desprendió entonces de su 30% en la compañía. En el contrato original de Artear e Ideas del Sur se había establecido que si Tinelli le vendía el paquete mayoritario a un tercero, el Grupo Clarín podía salir de la compañía, vendiendo su parte al mismo comprador.