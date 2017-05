Luego de la parafernalia artística de la apertura de ShowMatch y la presentación oficial de Marcelo Tinelli con su "Buenas noches, América", el conductor y Adrián Suar , juegan al chicaneo mutuo tirándose por la cabeza diversos temas.





"Lo llamé y me daba siempre ocupado. Está separado. ¿No podemos conseguirle una chica para que el amor llegue a la vida?", arrancó Tinelli. "¿Así vamos a arrancar el programa?", respondió Adrián Suar.





"¿Podemos buscar una chica?", continuó el conductor. "Yo tengo mucho amor, de mis hijos, amigos, muchísima gente que me quiere. Me quieren buscar novia pero no necesito nada", retrucó Suar.