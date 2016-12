Tiene mucho para dar

En una producción para la revista Caras, Viviana Saccone hizo una producción de fotos donde mostró su lomazo a los 48 años de edad.





"Creo que la sensualidad pasa por un juego. No ando por la vida sintiéndome sexy, la verdad que no. Pero uno empieza a tomar consciencia de lo que le devuelve la mirada del otro y lo que uno genera. Soy consciente de que gusto, de lo que genero en los hombres; me hago cargo de eso. Pero la verdadera Viviana, la que soy la mayor parte del tiempo, es la que se levanta temprano para llevar a sus hijas a la escuela, cocina y va a trabajar de zapatillas, súper cómoda y relajada", declaró Viviana.





Más tarde, se refirió a su romance con Santiago García Rosa, quien tiene 24 años, justamente la mitad de su edad: "Es un vínculo diferente a los que había tenido antes, nada se le parece.Y todas las situaciones que temía sobre tener una relación con alguien más joven, jamás aparecieron. Santiago es un compañero impresionante, al cien por cien. Hiper caballero y con todas las actitudes que han perdido muchos hombres bastante más grandes".





Completó: "Tuve que despojarme de los prejuicios para salir con alguien mucho menor. Me daba mucho miedo más allá de que siempre me consideré una mujer súper abierta y nunca me interesó lo que hiciera el otro con su vida".