Diego Armando Maradona .



Embed Aca estamos Sampaoli. Un 10 de toda la.cancha y un 9 de area. #Selección pic.twitter.com/HL95jfatLc — Teto Medina (@tetomedinaok) 8 de septiembre de 2017

El Teto dio detalles de esa recordada foto junto al 10: "Fue un partido en el año 90 que jugábamos con Ritmo de la noche, salimos campeones. En uno de los dibujos que salen estoy con Diego levantando la copa, fue en ese contexto que siempre jugábamos partidos con él". "Aca estamos Sampaoli. Un 10 de toda la.cancha y un 9 de area. #Selección", expresó el panelista de tevé.