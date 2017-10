La relación entre Horacio Cirio su hija Jésica Cirio no ha cambiado en todos estos años y el hombre ya ni siquiera respeta que la modelo esté a punto de convertirse en mamá de Chloe.

Este martes, en diálogo con en El show del espectáculo, el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt, el ex churrero causó el repudio generalizado al denostar gravemente a la rubia.

"Mi relación con Jésica es un cero total. Van a cumplirse seis años que no la veo. Y no hablo con ella hace tiempo", anticipó el popularmente conocido como Don Cirio sobre el inexistente vínculo con la modelo.

Luego, cuando el conductor le preguntó qué le diría públicamente a su hija, Horacio arremetió sin filtro contra Jésica y su madre. "Le diría que es una basura, ¡con lo buen padre que yo fui! Porque te lo puedo asegurar, fui un buen padre, nunca estuve ausente y todo lo que le pude dar se lo di. Cuando empezó el tema de la televisión iba con ella a todos lados, de la mañana a la noche. No puede decir que fui un padre ausente o golpeador. Todo lo contrario, siempre la que daba la nota era la madre, que fue una alcohólica, una golpeadora, de todo", dijo Horacio, descalificando también a su exmujer de un modo repudiable, revelando supuestas intimidades.

El año pasado, Jésica confirmó en Infama que su padre tenía una restricción perimetral que le impedía acercarse a ella por sus reiteradas amenazas. Incluso, Horacio publicó en las redes sociales un agresivo video hablándole a su hija.

Al respecto, la mujer de Insaurralde dijo: "No vi el video, no tenía idea. La verdad, si es así, se perjudica él solo. Las personas que tengo al lado tratan de mantenerme al margen de todo esto para no ponerme mal, por eso no sé nada. Ya está, no hay mucho para aportar. Su violencia siempre me quedó clara, a ustedes no les quedaba claro. Él siempre fue lo mismo... No está bueno ejercer la violencia y no le conviene hacer absolutamente nada, y por algo tiene esta restricción".