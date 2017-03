En medio de un presente laboral con mucho trabajo, Michel Noher se reinstaló en la Argentina y formó una bella familia junto a Celeste Cid , actriz con quien se convirtió en papá de Antón, en octubre de 2016.





Feliz con su trabajo en Amar después de Amar, con su actuación en la obra teatral, Lo Prohibido, y con el rodaje de su nueva película, el galán habló con la revista Luz de su rol más importante, el de papá.





"¿Cómo soy como papá? ¡ El mejor (se ríe)! Estoy re contento, me encanta, tenía muchos deseos de ser padre y lo estoy disfrutando. Me armé el tiempo para hacer la obra de teatro y la película, y no otras cosas para poder estar con Antón. Soy muy tranqui, solo no me gusta que, si estamos en alguna reunión social, pase de brazo en brazo. Ese pensamiento no me va. Además, confío plenamente en Celeste como mamá", aseguró Michel, transitando por esta experiencia junto a Cid, quien ya es mamá de André, fruto de su relación pasada con Emmanuel Horvilleur.





Luego, Noher manifestó que con la bella actriz conforman un gran equipo para atender las necesidades del bebé: "Cuando yo juego al obsesivo, ella se relaja, y al revés. Es una madre con su cachorro, tiene una cosa de cuidado muy primitiva, muy natural y hermoso de ver. Estamos todos babosos con el bebé".





Sin embargo, los días hogareños no siempre son color de rosa. Y el motivo tiene que ver con la salud de Antón, pequeño de cuatro meses al que le detectaron una singular alergia alimentaria. "¿Cómo es un día normal en la familia? Ojalá te pudiera decir que hay dos días iguales, son muy locos, ocupándome de mil cosas y en el medio, un bebé en brazos. A veces los días son más difíciles porque se le detectó que es alérgico a la proteína de la leche de vaca, algo que nos estamos enterando que es cada vez más común. No puede consumir nada que contenga leche de vaca ni de soja y como Celeste quiere seguir dándole la teta, se tiene que cuidar a full con lo que come... Pero por el resto, estoy disfrutando cada momento al máximo".