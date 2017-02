Las declaraciones de Fede Bal Laurita Fernández , cada vez que se les pregunta sobre qué relación mantienen hoy, alimentan los rumores de un romance en ciernes.





Algo de eso pasó en Infama, cuando pusieron al actor en aprietos al indagar sobre sus sentimientos.





"¿Cuántas mujeres tenés hoy en tu cabeza?", indagó el panelista Guillermo Pardini, y le aclaró el motivo de su consulta: "Te lo pregunto porque revisando las redes sociales, más de una vez le dijiste a quienes eran tu pareja en ese momento "no te voy a poder sacar nunca de mi cabeza. En su momento fue con Flor Marcasoli, también con Barbie Vélez... debés tener un quilombo bárbaro en esa cabeza".





"¡Tampoco para tanto! Ja, ja. ¿Cuántas mujeres tengo hoy en mi cabeza? Me parece que una sola", respondió Bal, sin querer decir de quién se trata.





Aunque no hacía falta, claro. "Vamos, no voy a decir eso. Ya está, terminémoslo ahí. Me preguntaron y sí, dije una", agregó, sonriente.





"¿La conocemos?", insistieron desde estudios. "Todas las mujeres que están cerca de mí las conocen. Si hace un tiempo que salgo con mujeres que están en la tele o en el teatro. No es una ciencia decir que no la conocen, cuando claramente sí", finalizó.