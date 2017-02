Luego de su labor en "Los ricos no piden permiso", y su descanso con Sabrina Rojas, su esposa, y los chicos en Mar del Plata, el galán actor Luciano Castro vuelve al teatro "off", no comercial.



Con texto de Gonzalo Demaría -el autor más talentoso de estos tiempos, que escribe además la tira "ADDA" y con Romina Paula los libros para Julio Chávez en "El maestro"-, hará dupla con Andrea Bonelli para la obra "Juegos de amor y de guerra", que va al Centro Cultural de la Cooperación.