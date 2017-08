Super feliz con su "casi hijo"

Flor Vigna y su pareja, Nicolás Occhiato, presentaron a través de sus redes sociales al nuevo integrante de su familia. Felices, posaron con él y le dedicaron tiernas palabras de amor.

¡Ahora son tres! Flor y Nico adoptaron su primera mascota: "Con ustedes, Panchito, nuestro casi hijo. Si, es un salchicha y a Nico no se le ocurrió mejor idea que ponerle Pancho", señaló la ex Combate.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, contó: "Panchito es un salchicha que tiene dos meses y está viviendo en la casa de Nico, pero siempre estoy con él cuando no estoy de gira. Viene con nosotros siempre".



"Es nuestro 'cuasi hijo' (risas) porque estamos aprendiendo un montón con él. Como cualquier mascota estamos ocupándonos de su comida, bebida, que no cague en cualquier lado... Y todo eso. Bromeamos que somos los padres. Es una llegada linda y es un ser muy especial", agregó.

Al ser consultada sobre si le gustaría tener más perritos, indicó: "Todavía no tenemos casa propia así que no pero en un futuro sería lindo. Yo me crie con once perros".