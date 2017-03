Suelta en la playa

Desde México donde se encuentra descansando, Úrsula Vargues fue entrevistada por Gente, pero además de hablar sobre maternidad, la espectacular morocha posó en traje de baño, como nunca antes.

A punto de llegar a los 40, la panelista de Nosotros a la mañana dio una entrevista en la que habló de todo.

"Me gustaría ser madre, pero no sé si ya... Es algo que deseo en un futuro", respondió la morocha cuando fue consultada acerca de si sentía la presión del "reloj biológico".

"Sería mamá soltera, porque me rodea una lindísima familia y sé que cuento con una red de contención. Me animaría a tener un hijo sola, pero soy medio Susanita aún, espero buscarlo en pareja. Estoy grande y deseo que sea algo compartido aunque, si no ocurre, tampoco iría a un banco de esperma", reveló la panelista.

Con respecto a sus curvas, Úrsula dijo que "A veces siento algo de culpa porque sé que si entrenara podría estar mucho mejor. ¡Pasa que detesto ir al gimnasio!".

¿Si se hizo cirugías? Su respuesta es "No". "Jamás me operaría la cara, pero si el día de mañana tengo hijos y se me caen las lolas, no dudaría en pasar por el quirófano".