Steven Seagal también es acusado de acoso sexual en Hollywood

Parece que la lista no tiene fin. Todo indica que Emma Thompson tenía razón y lo de Harvey Weinstein era solo "la punta del iceberg", porque no paramos de conocer denuncias de acoso sexual a hombres de Hollywood. El efecto dominó ya parece imparable: hace poco conocíamos una denuncia contra el director Oliver Stone y hoy está en el punto de mira la estrella del cine de acción Steven Seagal.

Lisa Guerrero, corresponsal del programa estadounidense 'Inside Edition', tiene también una carrera como actriz en papeles menores. Y ha hablado con The Hollywood Reporter sobre la indignante experiencia que sufrió para participar en 'En tierra peligrosa 2', protagonizada y producida por Seagal. La actriz se presentó en casa del productor junto a Shari Rhodes, la directora de casting de la película, y Seagal abrió la puerta vestido con un kimono.

"No sé si llevaba algo debajo. Tenía las piernas desnudas e iba descalzo", afirma la actriz. Los tres mantuvieron una surrealista reunión en la que el productor mantuvo ese atuendo. Al salir, Guerrero explica que se sentía "como si hubiera evitado una bala, porque ¿qué habría pasado si hubiera ido sola?". El asunto no terminó ahí, pues Seagal informó a Guerrero de que quería que volviera a su casa esa noche para "un ensayo privado". La periodista se negó, y por ello la informaron de que no le iban a dar el papel protagonista. Aun así, querían ofrecerle un papel menor.

Insistió tres veces

"Necesitaba poner el papel en el currículum [...], así que dije que sí. Supuse que no estaría sola con él", explica. "Hice la escena, pero me sentí incómoda porque estaba con otros miembros del reparto y del equipo y se reían y me miraban lascivamente". Entonces, Seagal volvió a acercarse a Guerrero: "Me pidió que fuera a su camerino [...]. Estaba tan avergonzada. Tenía 31 años, no 18, pero me sentía como una niña".

La actriz se negó por tercera vez a los acercamientos de Seagal y su papel terminó eliminado de la película. Según Guerrero, hay más actrices que le han contado experiencias desagradables con el actor y productor. Y denuncia la indefensión de las actrices, sobre todo en papeles menores como el suyo: "No hay nadie de recursos humanos a quien puedas ir cuando trabajas en una película. Sobre todo cuando la película está producida por la persona que está comportándose contigo de forma inapropiada".

Fuente: ECartelera