¿Son o se hacen estos dos? Los Caniggia no sabe nada de política

En una entrevista con Telefe, Alexander y Charlotte Caniggia opinaron sobre las PASO que se llevaron a cabo el domingo y como era de esperarse, sus declaraciones fueron muy polémicas.

Lejos de convocar a los jóvenes a votar y cumplir con su deber electoral, los hermanos Caniggia dejaron en claro que las elecciones y tener el derecho de votar, no les interesa en lo más mínimo.

“Yo no se nada de la política”, dijo Charlotte.

Por su parte, Alex expresó: “La política no me gusta, me chupa un huevo mal”.



charlotte-2.jpg







Luego, el hijo de Mariana Nannis y Caniggia, agregó: “Para mí, votar es una mierda. El que le guste votar, que vote”. Como si esto fuera poco, también declaró: “A ver, yo viví toda mi vida en Europa. O sea, no se quién carajo es candidato, quien es presidente. Toda esa mierda no me interesa. No se nada".

Por último, como si no hubiera quedado claro el tema, la rubia tiró: “No me cambia la vida saber quién es (Mauricio) Macri, quiénes son los políticos, quien va a ganar… o sea, no me interesa”, concluyó.

Embed YAA transmisión especial por FB Live #QuePASOElecciones2017 Los hermanos Caniggia opinan de esta votación ¿Qué dijeron? 19hs pic.twitter.com/fNZYJSqwoS — Telefe Noticias (@telefenoticias) 13 de agosto de 2017







La hija del ex astro del fútbol argentino Claudio Paul aseguró que a ella saber de política o ir a votar no le modifican el devenir. "No me interesa nada del tema", dijo tras las PASO.