Soledad Solaro es una de las tantas modelos que le escapan al calor de Buenos Aires en Punta del Este, donde disfrutan de la gastronomía, la playa, los paseos, y claro, de las innumerables fiestas que comienzan con el nuevo año.





Lo llamativo de esta estadía fue su compañía, o más bien, su flamante soltería. Es que Solaro se separó del ex futbolista Leo Rodríguez, con quien había comenzado un romance a mediados de 2016.





"En mi cabeza tenía ganas de estar sola hasta que apareció Leo y me sorprendió. Hace pocas semanas que estamos juntos. Es muy reciente. Me sorprendió porque yo no me lo esperaba. Me imaginaba que iba a estar sola por un tiempo", comentó en ese momento.





Ahora el panorama es otro. Con el mismo buen humor y belleza de siempre, la modelo comparte diferentes fotos en Instagram (donde tiene más de 24 mil seguidores) en las que muestra sus días de diversión con amigas, los looks elegidos para los eventos más exclusivos, y alguna que otra foto sexy en la playa...