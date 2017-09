SoldÃ¡n en Susana: "Silvia SÃ¼ller me rompiÃ³ el escroto"

Silvio Soldán y Silvia Süller le pusieron fin a su mediática relación hace 25 años. No obstante, al día de hoy, el nombre de uno sigue ligado al del otro. El domingo por la noche, el ex conductor televisivo visitó el ciclo de Susana Giménez y reveló detalles de la vida sexual que mantuvo con la madre de su hijo Cristian.





"Soy un hombre golpeado por esta mujer. Un día me rompió el escroto. No lo sabe nadie, es primicia para ustedes dos", reveló Soldán en el marco del sketch protagonizado por la conductora, Antonio Gasalla y Fátima Florez quien, en esta oportunidad, caracterizó a Süller.





Según detalló el también locutor, la lastimadura tuvo lugar durante un encuentro íntimo. "Fue en una suerte de juego. Fue con la rodilla. Un tajo bastante grande. En mi libro lo voy a contar también", anticipó y aprovechó para promocionar la publicación.





"Hacíamos lo que hace cualquier pareja, en la intimidad vale todo", reconoció de inmediato y, para sorpresa de muchos, se animó a destacar un detalle de la explosiva personalidad de su ex mujer: "Hay una cosa que tiene bueno, tiene sentido del humor".





También recordó una temporada teatral que compartió con Süller y en la que no pudo pagarle a sus actores. "Le dije a mi asistente que hablara con todo el elenco porque no podía pagarles. Y me dijo: 'La única que exige cobrar es tu mujer'. ¡Tuve que hacer una vaquita entre todo el elenco para pagarle! Otra de las cosas que me hizo".





Por último, se refirió a la causa judicial de otra de sus ex, Giselle Rímolo, y recordó su paso por el penal de Ezeiza. "A mí no me manda preso Rímolo, me manda preso ella. Les hizo creer a las supuestas víctimas que yo era el responsable. Entonces los abogados les decían a las supuestas víctimas 'ataquen a Soldán que él tiene la plata'".





Fuente: Big Bang News