Sol Pérez: incendió las redes y mandó "besitos al photoshop"

Muchas que hacen lo mismo abusan del photoshop, algunas con más decoro que otras.





Como para no dejar dudas, la rubia publicó un videíto en las historias de Instagram, en las que no se pueden photoshopear las imágenes, con la leyenda "besitos al photoshop" demostrando que no necesita esta herramienta digital para verse bomba.





Estas imágenes duran 24 horas y desaparecen, pero nosotros hicimos unas capturas para que las puedas ver y opinar.





Mirá.





Sol Perez 2.png La desafiante imagen de Sol Pérez para demostrar que ella no usa photoshop. Sol Perez.png Otra imagen de Sol Pérez en Historias de Instagram.



Claro que la rubia no desatiende su muro de instagram, donde publicó esta foto:





Embed ️️️ Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 3:51 PDT



Sol Pérez, la chica del clima en el canal TYC y flamante incorporación del Bailando siempre llama la atención las fotos de su lomazo que publica en instagram.