Sol Pérez enfrentó a Naiara Awada antes del arranque de ShowMatch

Sol Pérez y Naiara Awada se cruzaron con frases picantes durante el evento de la foto del Bailando. Todo comenzó con la actriz criticando el vestido de la "chica del clima".





"Está muy cachivache, pobre", lanzó, y la notera de Este es el show, Majo Martino, llamó a Pérez para que le conteste.





sol perez







"Ella necesita que alguien la pelee porque así llego y no le voy a dar el gusto. Además escuché que dijiste que a quién se la habré... Y eso es feo, yo laburo desde los 19 años", contraatacó.





"Genial, te felicito. No tengo idea, no te conozco", arremetió la sobrina de Mauricio Macri. "No es lindo, no está bueno hablar así de una mujer. Y esto no me sirve. Transmito alegría todas las mañanas, y eso quiero, alegrar a la gente", cerró Awada.