Sofía Zámolo: "No estoy embarazada"

Sofía Zámolo compartió una imagen en compartió una imagen en Instagram e inmediatamente sus seguidores comenzaron a preguntarse si se encontraba embarazada.





La modelo debió salir a explicar que no está en la dulce espera.





"No estoy embarazada. No sé qué ven en esa foto, no sé. Ahora me hacen pensar que estoy gorda y tengo panza (se ríe). No estoy embarazada", comentó la modelo.





Y agregó: "Teníamos pensado esperar un poquito más para buscar pero la gente está más ansiosa que yo por el embarazo. Pero no, no estoy".





