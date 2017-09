Sofía Gala siempre polémica: "Prefiero ser puta antes que moza"

Sofía Gala volvió a hacer referencia al trabajo sexual tras la polémica que desató el personaje personaje que interpreta en la película Alanis.





A días del estreno, la actriz sostuvo que, en caso de tener que elegir, prefiere ser ejercer la prostitución antes que ser moza.





"Si yo hubiera tenido la necesidad y la opción de elegir la prostitución, lo hubiera elegido por sobre otros trabajos, prefiero ser puta que moza, no me parece indigno ser moza, pero preferiría entregar mi cuerpo de esa manera, antes que llevarle la comida a uno y que me pague por eso", dijo en Intrusos.





"Hay situaciones triste en todos los trabajos, son elecciones, si vos estas viendo que una mujer elije eso, por qué tenés que decirle '¿no preferirías ser moza?', ¿quién sos para decirle eso?, cada una puede decidir. No me parece más digno ser moza que puta", señaló.





Gala, quien aseguró que nunca tuvo que pasar por esa situación, remarcó que "la actuación y la prostitución son trabajos parecidos", ya que también se "utiliza su cuerpo como herramienta".





"Yo me presto a un montón de situaciones por mi trabajo, por ahí no tengo sexo con alguien, pero sí me pagan por hacer un montón de cosas", consideró.





Polémico afiche. A su vez, Sofía criticó la decisión de varios cines de prohibir el afiche promocional de la película por mostrarla amamantando a su hijo.





"Es increíble que el cuerpo de una mujer esté bueno si sale en tetas o culo, como objeto sexual y este mal y moleste más cuando sale como cuerpo de madre, hay un conflicto en que la mujer sí puede ser sexy y divina, pero cuando muestra su desnudez y no es por el lado sexual, molesta", remarcó.





"Veo un montón de cosas que aparecen en la tele, y no se juzgan y me parece raro que pongan el juicio en una foto de una mamá amamantando", concluyó.





Fuente: Télam.