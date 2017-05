Sofía Clérici y su relación con Scioli: "Los chats son claros"

El escándalo por la separación del excandidato a presidente Daniel Scioli y la modelo Gisela Berger tiene muchos condimentos. Además de la actuación estelar de Sofía Clérici como tercera en discordia (al menos desde la mirada de la ex del político), la noticia del embarazo y el supuesto pedido de un aborto, hicieron estallar aún más el tema.





Ahora, Clérici se presentó en Combate (el programa de Canal 9), y volvió a hablar del tema. Obviamente, la tattoo model intentó despegarse de la noticia del embarazo. "Yo no lo sabía", le dijo a Laurita Fernández.





"Esta chica salió a decir lo que le estaba pasando a ella, el estado que tenía ella. Después de lo que ella confesó, muchos me preguntaron si yo sabía. Yo no sabía y no tenía idea de su estado", agregó la morocha, aclarando que nunca habló con Scioli respecto a este tema.





Pero si el ex Gobernador esperaba encontrar una aliada que refrende sus dichos sobre que los chats eran por la marca de lencería de Sofía, claramente no fue así. Es que la morocha expresó que el intercambio de chats y fotos no fue estrictamente por eso. "¿Quién lo dijo eso? Yo no. O sea hablamos del tema, pero los chats son claros, estamos grandes...", dijo Clérici con una sonrisa pícara, y terminando de hundir a Scioli.