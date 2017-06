La vedette Barby Silenzi se mostró triste luego de quedarse sin compañero de baile para el certamen más importante del país, el Bailando 2017. La bailarina habló con El Trece y comentó:





"Nos enteramos en el ensayo con el coach, nos llamaron a una reunión y nos avisaron. Estuvo faltando bastante a los ensayos, teníamos problemas con eso, tenía mucho trabajo y no podía venir. Me pone mal porque me sacaron de la pareja del Polaco porque su pareja se puso celosa y me dejan sin laburo. Y ahora de repente tenemos este problema y me vuelvo a quedar sin trabajo. Me puso mal y triste, no me lo merecía. La producción me dijo que si se llega a abrir la posibilidad de bailar con otra persona, me iban a tener en cuenta, pero tengo que esperar".





Desde las redes sociales comenzaron una campaña para que Barby baile junto a Francisco Delgado y recibió el apoyo de muchos famosos.