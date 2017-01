Primero fue la filtración de un video que los muestra besándose. Luego, la aceptación por parte de ella de que se están "conociendo" y la publicación de unas tiernas imágenes en las redes sociales que confirma el amor. Sin embargo, y aun cuando anoche aceptaron dialogar con Intrusos por primera vez de manera conjunta, Silvina Luna y El Polaco insistieron con bajarle el perfil al romance.



El primero en dialogar con Pablo Layús fue el cantante, quien buscó quitarle trascendencia a las imágenes que los muestra a ambos uno al lado del otro. "Es una foto de compañeros. No hay un título, no hay nada. Estamos ahí, conociéndonos", afirmó El Polaco, quien parecía escaparle a la palabra "noviazgo".



Mientras el ex de Karina hablaba, por detrás pasaba Silvina, quien acudió al llamado de los periodistas y coincidió con el discurso de su "pareja".



"Me saco todos los días fotos con mis compañeros. Y bueno, hoy me saqué con él", agregó la actriz rosarina, quien por su parte evitó entrar en cualquier polémica con Valeria Aquino, la ex del rubio, que hizo un comentario muy ácido en las redes sociales ("silicona o buen cerebro?") cuando la relación quedó al descubierto.