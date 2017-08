Silvina Luna: "El Polaco y su bailarina estuvieron muy sexy, me encantó"

Anoche, en el Bailando 2017, El Polaco tuvo una destacada actuación junto a su bailarina, Solange Báez, al ritmo del reggaetón con "El perdedor" de Maluma.





Durante la previa, El Polaco se volvió a referir a su situación sentimental con Silvina Luna. "Estamos en ni, en tratativas. Si el amor es verdadero vamos a soportar todas las cosas, vamos a volver a estar juntos. Yo la amo con todo mi corazón", expresó. El video del beso, acá:

Este medio pudo dialogar con el cantante tropical que habló de este momento hot, sin la rosarina en el estudio: "Fue un beso artístico, nada raro, era parte del juego y Silvina ya sabía. Así que está todo bien, de hecho ayer después de la gala me fui a comer con ella y todo bien, ningún reproche".





El sitio PrimiciasYa también pudo entrevistar a la rosarina, otra de las protagonistas de la cuestión, que subrayó: "Estuvieron muy sexy, me encantó lo que hicieron. No me molestó para nada, ya sabía que lo iban a hacer".