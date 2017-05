Silvestre tildó a Daniel Scioli de "personaje corrupto y siniestro"

José Luis Rodríguez, más conocido por Silvestre, su nombre artístico, reapareció este lunes 15 de mayo en medio del terrible escándalo que por estas horas afecta a Daniel Scioli , acusado de espantosos hechos por parte de su ex novia embarazada, la modelo Gisela Berger





En ese marco, el conocido actor y cantante melódico celebró a través de las redes sociales haber enfrentado "al poder" meses atrás cuando en La Noche de Mirtha (El Trece, sábados a las 22) reveló que su ex Verónica Vieyra le había sido infiel con el ex gobernador bonaerense.





Pero hubo más. En detalle, el actor y cantante escribió un fuerte descargo en su cuenta de Facebook donde sin mencionar al ex motonauta opinó sobre las recientes acusaciones contra él, quien según trascendió habría instigado a su ex pareja a que se practicara un aborto además de haberla engañado con la mediática Sofía Clérici.





"A mis amigos, a los que me siguen y a todos en general, quiero agradecer públicamente a la Sra. Mirtha Legrand, que hace poco tiempo atrás me invitó a su programa, donde hablé sobre mi carrera y mi vida sin ningún acuerdo previo con su producción (e intención de) que fuera expuesta en los medios de manera injusta generando difamaciones e intereses políticos que creo que ni la señora ni yo tenemos", comenzó diciendo en la carta que publicó en su perfil de Facebook.





Y cerró: "Los últimos acontecimientos mediáticos sobre la vida y acciones de cierto político no hacen más que demostrar qué clase de persona es. Y en mi caso en particular, que jamás temí enfrentar al poder y al pseudoperiodismo que genera opiniones a favor de personajes corruptos y siniestros. Así como no se puede tapar el sol con 'una mano', la 'verdad' cae por su propio peso...".





La noche de Mirtha

Recordemos que Silvestre reveló en el programa de Chiquita que el ex Gobernador fue el amante de su pareja desde que ésta tenía 13 años. "Esta señora salía con el ex gobernador de la provincia desde los 13 años", remarcó y dio a entender que el político y la actriz, quienes se llevan una diferencia de 12 años, habían mantenido una relación prohibida.