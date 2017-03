Selena Gomez no fue la mujer que más marcó a Justin Bieber

Dicen que en el amor todos tenemos patrones, pero los de Justin Bieber podrían ir más allá de una cierto tipo de mujer.

Aunque el cantante de Sorry había lanzado una gran indirecta a su ex Sofia Richie en Instagram, la realidad es que la mujer que más lo ha marcado no ha sido Selena Gomez, sino... ¡Hailey Baldwin!

Durante sus vacaciones en Australia, Bieber descansó, paseó en moto y ¡se reunió con modelo! De acuerdo con Daily Mail, la modelo Emily Baldwin (sí, Baldwin) fue vista entrando a la villa donde el cantante se hospedaba y, según el medio, es una de las fans más fervientes que tiene el cantante en ese país.

Aunque no se ha confirmado si hay una relación entre ambos, todos sabemos que eso de las coincidencias son un mito y que Bieber no es el chico más inocente de este mundo cuando del corazón se trata. (eonline)

