Se viene el documental sobre el matrimonio Pitt-Jolie

De acuerdo a The Sun, una de las grandes sorpresas que revelará el documental será el hecho de que la pareja ha estado separada desde un año antes de anunciaran su divorcio el pasado septiembre.Halperin contó en una entrevista que todos los reportes en los que está trabajando son precisos, y los que establecen que Jolie y Pitt llegaron a un acuerdo en su caso divorcio en noviembre, dos meses luego de publicar su separación. Jolie continuará teniendo custodia única de sus seis hijos en un acuerdo común, según los representantes de ambos actores.Ian ha citado diferencias irreconciliables como la razón del divorcio, y ha aclamado que Pitt ha estado envuelto en alteraciones y perturbaciones con los niños mientras viajaba una vez en un avión privado, situación que luego fue investigada por el FBI. Eventualmente, las alegaciones fueron resueltas.La pareja se conoció en el plató de la película de 2004 Mr. and Mrs. Smith (Sr. y Sra. Smith) y se enamoraron, mientras que Pitt seguía casado con Jennifer Aniston. En 2006, Angelina confirmó que estaba embaraza de su primer hijo con Brad, pero no fue hasta el 23 de agosto de 2014 que la pareja se unió en matrimonio.Fuente: